De Ligt na ruim drie maanden blessureleed meteen in de basis bij Juventus

De 21-jarige Nederlander onderging begin augustus in Rome een operatie aan zijn rechterschouder. De oud-Ajacied had al geruime tijd last van het gewricht, die af en toe uit de kom schoot. De Ligt miste niet alleen de start van het Italiaanse seizoen met Juventus, maar ook de groepswedstrijden in de Nations League met het Nederlands elftal.



Juventus speelt tegen Cagliari met Cristiano Ronaldo en Alvaro Morata in de voorhoede. De 42-jarige doelman Gianluigi Buffon staat onder de lat.