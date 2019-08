De Ligt start op de bank bij eerste competitieduel Juventus

De Ligt kwam deze zomer voor zo'n 85 miljoen euro over van Ajax, waarna de centrale verdediger een contract tot medio 2024 tekende. De twintigjarige De Ligt moest in Turijn de concurrentiestrijd aan gaan met de ervaren Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini. Voor nu lijkt hij het onderspit te delven tegen de twee Italianen, want bij de eerste competitiewedstrijd krijgen Bonucci en Chiellini de voorkeur bij de ploeg van coach Maurizio Sarri, die zelf wegens gezondheidsproblemen niet op de bank zit. De coach van Juventus kampt met een longontsteking en moet de eerste twee duels van het nieuwe Serie A-seizoen missen.