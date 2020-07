De Ligt van held naar schlemiel in kampioensduel Juve

Juventus had in Udine moeten winnen om de negende titel op rij in de Serie A al drie wedstrijden voor het einde van het seizoen te grijpen. De voetbalclub uit Turijn staat 6 punten voor op Atalanta en 7 op Internazionale. Atalanta komt vrijdag weer in actie, Inter zaterdag. Juventus ontvangt zondag Sampdoria. Bij een zege is de ploeg van Sarri kampioen.