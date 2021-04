De Ligt voor eerst dit seizoen trefzeker voor Juventus, De Vrij tien punten los met Inter

Ondanks de zege is de titel voor Juventus dit seizoen al lang uit zicht. Die lijkt te gaan naar Internazionale, dat met nog zes speelrondes voor de boeg stevig aan kop gaat in de Serie A. De ploeg van Stefan de Vrij stelde weliswaar teleur door bij degradatiekandidaat Spezia (waar Jeroen Zoet op de bank bleef) niet verder te komen dan een 1-1 gelijkspel, maar lijkt zich die halve misstap te kunnen veroorloven.

Diego Farias bracht de thuisclub in de beginfase op voorsprong. Ivan Perisic maakte in de slotfase van de eerste helft gelijk. Na de pauze maakte Inter vergeefs jacht op 3 punten. Lautaro Martínez raakte met een inzet de paal en twee treffers werden in de slotfase afgekeurd wegens buitenspel.