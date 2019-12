De Ligt weer de schlemiel bij punten morsend Juventus

Video Miedema niet te stoppen bij Arsenal: zes goals en vier assists

15:07 Vivianne Miedema scoort er al anderhalf jaar op los voor Arsenal, maar vandaag is ze helemaal niet te stoppen. Na 65 minuten spelen had ze in de thuiswedstrijd tegen Bristol City al zes goals en vier assists achter haar naam staan. Daarmee was ze betrokken bij alle goals bij de 10-0 tussenstand.