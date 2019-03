De negen andere interlands van vanavond

Vanavond begint de kwalificatiereeks voor het EK 2020, het eindtoernooi dat in twaalf verschillende landen wordt gehouden. Nederland start in De Kuip tegen Wit-Rusland, maar er staan vanavond nog negen duels op het programma. We nemen ze kort onder de loep.

Groep C

20.45 uur: Nederland - Wit-Rusland

20.45 uur: Noord-Ierland - Estland

De andere wedstrijd in de poule van Nederland gaat tussen Noord-Ierland en Estland. Het vijfde land in poule C, Duitsland, begint zondagavond pas met de wedstrijd tegen Oranje in de Johan Cruijff Arena. De Noord-Ieren moeten het vanavond op Windsor Park in Belfast doen zonder spits en publiekslieveling Will Grigg, die met een enkelblessure is teruggekeerd naar zijn club Sunderland. Noord-Ierland kwam bij het EK 2016 (eerste deelname) verrassend tot de achtste finales, waarin Wales te sterk was. Estland deed nog nooit mee aan een EK of WK. Rauno Sappinen, dit seizoen basisspeler bij FC Den Bosch, is een van de aanvallers bij Estland.

Volledig scherm De Estse aanvaller Rauno Sappinen in actie voor FC Den Bosch. © BSR Agency

Groep E

20.45 uur: Slowakije - Hongarije

20.45 uur: Kroatië - Azerbeidzjan

Na een fantastisch WK verliep de Nations League niet zoals gewenst voor de Kroaten. De grootste domper was misschien wel de gigantische nederlaag tegen Spanje (6-0). Met vier punten uit vier wedstrijden strandde de ploeg al in de groepsfase. Tegen de Azerbeidzjanen moeten de Kroaten zich zien te herpakken. Op papier niet de sterkste ploeg. Het ‘voetballand’ staat namelijk op de 108ste plek in de FIFA wereldranglijst.

Volledig scherm Luka Modric en Kylian Mbappé na de WK-finale van vorig jaar. © Getty Images

Groep G

20.45 uur: Noord-Macedonië - Letland

20.45 uur: Israël - Slovenië

20.45 uur: Oostenrijk - Polen

De Polen kenden in tegenstelling tot de Kroaten een dramatisch WK en eindigden laatste in de poule met een magere drie punten. Ook in de Nations League wist de ploeg van Lewandowski niet te overtuigen met twee gelijke spelen en twee verliespartijen. Het roer moet dus om bij de Polen. De Poolse ploeg is er een met een Nederlands tintje: Arek Milik (Ajax) en Mateusz Klich (Leeds United) hebben een verleden in de eredivisie. De wedstrijd is tevens een clash tussen de twee Beierse ploeggenoten Robert Lewandowski en David Alaba.

Volledig scherm Arek Milik in het shirt van Polen. © REUTERS

Groep I

20.45 uur: Kazachstan - Schotland

20.45 uur: Cyprus - San Marino

20.45 uur: België - Rusland

Het Belgische nationale elftal wordt geteisterd door een blessure-epidemie. Zes basisklanten, waaronder Kevin de Bruyne en Romelu Lukaku, hebben zich geblesseerd afgemeld. Robert Martinez is hierdoor genoodzaakt om een aantal jongelingen in de basis te laten starten. De Rode Duivels treffen met Rusland direct de sterkste tegenstander uit de poule, maar heeft met Eden Hazard en Dries Mertens spelers in huis die het verschil kunnen maken.