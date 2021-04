De onwaarschijnlijke wederopstanding van Barcelona: ‘Niets is onmogelijk’

Video,,Je moet realistisch zijn. Niets is onmogelijk in het leven, maar de afstand tot Atlético is wel heel groot.’’ Dat zei Ronald Koeman op 29 december 2020. Barcelona had net thuis met 1-1 gelijkgespeeld tegen laagvlieger Eibar en Koeman gaf de hoop op de titel min of meer op. Vier maanden later zag de wereld er totaal anders uit. Barcelona is bezig aan een ongekende wederopstanding. Wat is er sinds de jaarwisseling gebeurd bij Barcelona?