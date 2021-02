De rampspoed blijft zich maar opstapelen bij geknakt Liverpool, maar medelijden is er niet

De Engelse voetbalwereld werd vanmorgen opgeschrikt door het overlijden van José Agostinho Becker, de 57-jarige vader van de Braziliaanse Liverpool-goalie Alisson. Hij dook in een meertje in de buurt van zijn woonplaats en verdronk. De doelman zal met alle reisrestricties ook niet kunnen afreizen naar Brazilië voor de uitvaart. Het is al het tweede gevoelige verlies dat de Liverpool-familie deze maand moet verwerken. Op 10 februari overleed de moeder van coach Jürgen Klopp, die ook niet bij de uitvaart kon zijn.



De verschrikkelijke gebeurtenissen lijken te passen bij Liverpool, voor eeuwig de club van Heizel en Hillsborough. In de geschiedenis van Liverpool FC wisselen sportief succes en drama's elkaar al decennialang af. Toen het in 2020 na dertig jaar eindelijk weer eens kampioen van Engeland werd, stokte een groot deel van de verwachte euforie in de coronacrisis. Het kampioensfeest werd gevierd in een leeg stadion. En in oktober raakte Liverpool zijn sterspeler Virgil van Dijk kwijt; hij scheurde zijn kruisbanden in de derby bij Everton.