De Roon over de littekens van Bergamo: ‘Iedereen heeft hier wel een verdrietig verhaal’

Hertha vs. Union Bundesliga vervolgt met beladen Berlijnse derby

21 mei De voetbalderby van Berlijn vindt vrijdagavond plaats in geheel andere omstandigheden dan bij de eerste ontmoeting ooit tussen beide teams op het hoogste niveau. In november won het gepromoveerde 1. FC Union Berlin in het eigen bomvolle Stadion An der Alten Försterei van stadgenoot Hertha BSC. Ditmaal treffen beide teams elkaar in het grote en vanwege de coronacrisis lege Olympiastadion.