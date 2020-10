De vijf opmerkelijkste buitenlandse transfers van Nederlandse spelers

In de afgelopen transferperiode tekende 149 Nederlanders voor een andere club, waarvan een hoop over de grens. Deze vijf Nederlanders, dit seizoen te bewonderen in de Champions League, maakten de opmerkelijkste stappen.

Justin Kluivert

Als eerste Nederlander ooit zal Kluivert actief zijn in het shirt van RB Leipzig. De linksbuiten is door AS Roma voor een seizoen verhuurd aan Die Roten Bullen. In tegenstelling tot Roma komen de Duitsers wél uit in de Champions League. In Italië kwam Kluivert afgelopen seizoen tot 22 wedstrijden. Daarin scoorde hij vier keer.

In 2018 verkocht Ajax het talent voor zo'n zeventien miljoen euro aan AS Roma. Hoewel hij pas 21 jaar oud is, speelde hij al 125 wedstrijden als prof. Leipzig huurt de international voor een miljoen euro van Roma met een optie tot koop. In Duitsland komt Kluivert te voetballen onder de vleugels van de talentvolle coach Julian Nagelsmann.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Karim Rekik

Tot verbazing van velen werd Rekik maandag gepresenteerd bij Sevilla. Een compliment voor de centrale verdediger, want de technische baas bij Sevilla, Monchi, zit er niet vaak naast in zijn scouting. In de afgelopen drie seizoenen kwam de viervoudig Oranje international tot 64 Bundesliga-wedstrijden voor Hertha BSC.

Op het cv van de 25-jarige Hagenaar ontbreekt alleen nog de Italiaanse competitie, dan heeft hij alle vijf de topcompetities gehad. Via Manchester City belandde hij bij PSV, en via Olympique Marseille bij Hertha in Berlijn. Bij Sevilla heeft Rekik getekend tot 2025.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Donny van de Beek

Heel lang leek het erop dat Donny van de Beek naar Real Madrid zou vertrekken, maar de overstap kwam er nooit. Manchester United hapte wel toe en daarmee verdiende Van de Beek zijn gewenste toptransfer. Bijna veertig miljoen euro betaalde United voor de aanvallende middenvelder van Ajax.

In de blamage op Old Trafford tegen Spurs mocht de Van de Beek twintig minuten mee doen. Ook de andere twee Premier League-wedstrijden viel hij in. Tegen Crystal Palace maakte hij zijn eerste doelpunt voor de Reds.

Bekijk hier de goal van Van de Beek:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Nathan Aké

Hoewel de degradatie van Bournemouth sportief gezien als een drama moet hebben gevoeld, maakte het een transfer naar een andere club ongetwijfeld eenvoudiger. Aké is een van de weinige linksbenige centrale verdedigers en lag daardoor goed in de markt. City betaalde 45 miljoen euro voor de tweede Hagenees uit dit rijtje.

In de eerste drie wedstrijden in de Premier League begon de multifunctionele Aké in de basis. In de pijnlijke 2-5 thuisnederlaag tegen Leicester City kwam de verdediger tot zijn eerste doelpunt voor City. Aké ligt de komende vijf seizoenen vast in Manchester.

Bekijk hier de treffer van Aké:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Sam Lammers

Met het aantrekken van Lammers heeft Atalanta de Nederlandse enclave uitgebreid naar drieënhalf. De club van Hans Hateboer en Marten de Roon (en Robin Gosens, de Nederlandse Duitser die voor Die Mannschaft heeft gekozen) betaalde zo'n negen miljoen euro voor de spits. Het Nederlandse tintje is ook aanwezig in de Champions League, daarin spelen de Italianen tegen Ajax.

Als derde speler in dit rijtje kwam Lammers bij zijn nieuwe club tot drie wedstrijden dit seizoen en als derde speler maakte hij daarin één doelpunt. Tegen Cagliari maakte de spits op wonderschone wijze de 5-2.

De eerste treffer van Lammers in het shirt van Atalanta:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.