De Vrij jaagt met Inter op eerste prijs sinds 2011: ‘Ik ben tevreden, maar het kan nog veel mooier’

Vanavond tegen SjachtarInternazionale won in 2010 met José Mourinho en Wesley Sneijder de Serie A, Coppa Italia en Champions League, maar de afgelopen negen jaar bleef de prijzenkast van de Nerazzurri dicht. Daar wil Stefan de Vrij met zijn teamgenoten verandering in brengen door de Europa League deze week te winnen. Vanavond (21.00 uur) wacht Sjachtar Donetsk in de halve finale in Düsseldorf.

Het was januari 2017 en de Belgische fysiotherapeut Lieven Maesschalck knikte in de richting van Stefan de Vrij. De verdediger voerde in opperste concentratie zijn oefeningen uit. ,,Kijk,’’ zei Maesschalck tegen de verslaggever van deze krant. ,,Wat een toewijding.’’



De Belg is iemand met een zeer grote reputatie op het gebied van het terugbrengen van geblesseerde spelers. Hij was zichtbaar onder de indruk van de discipline van de speler van destijds nog Lazio. ,,Deze jongen keert sterker terug dan ooit en gaat nog een schitterende loopbaan tegemoet’’, zei Maesschalck.

De Vrij herstelde destijds van een zware knieblessure en kwam inderdaad beter dan ooit uit zijn langdurige revalidatie. Na Lazio volgde twee jaar geleden zijn transfervrije overstap naar Internazionale, waar hij tot dusver goed was voor zes goals in 80 wedstrijden. ,,Het hele plan van die club sprak mij enorm aan’’, zei De Vrij tijdens een interview met deze krant. ,,Ik wilde naar Inter.’’

Alleen Italiaanse Supercup op palmares

Stefan de Vrij in de achtste finale tegen Getafe. Internazionale moest na jaren van droogte eindelijk weer eens prijzen gaan winnen. Dat past bij de verdediger. De Vrij heeft een prachtige loopbaan, maar een mooie hoofdprijs ontbreekt nog op zijn palmares. Voorlopig staan er alleen een Italiaanse Supercup (in 2017 met Lazio) en de bronzen medaille met Oranje op het WK 2014 achter zijn naam.



Dat kan deze week veranderen. Dan zal vanavond (21.00 uur) in Düsseldorf eerst de Oekraïnse voetbalmachine Sjachtar Donetsk verslagen moeten worden. Vervolgens zou Sevilla komende vrijdag in de finale in Keulen de laatste horde naar succes zijn. Naar collectief succes dan. Inter won na het succesjaar 2009/2010 alleen nog het WK voor clubs in december 2010 en de Coppa Italia in mei 2011. De afgelopen negen jaar kwam er niets meer bij.

De Vrij werd recent al wel gekozen tot de beste verdediger van de Serie A. De speler heeft Inter beter gemaakt en de club heeft de verdediger beter gemaakt. Geen enkele club liet hem voelen dat ze hem zo graag wilden hebben als Inter twee seizoenen geleden. Italië is in zijn hart gaan zitten. ,,Italië is zo mooi. Ik heb op vrije dagen zoveel van het land gezien. Portofino, Cinque Terre, Capri, Como. Het eten, het genieten van het leven. Maar ook het gedeelde verdriet. Italië zit echt in mijn hart.’’

Obsessie

Trainer Antonio Conte zag in Milaan een speler die één obsessie heeft: zichzelf ontwikkelen. Zo heeft De Vrij een paar jaar terug zelf een tactiekconsultant in de arm genomen, die hem helpt om wedstrijdsituaties beter in te kunnen schatten en op te lossen. ,,Ik probeer gewoon alles aan te grijpen om beter te worden. Als het maar een beetje helpt om een betere voetballer te worden, is het al winst’’, zegt De Vrij. ,,Bij Inter hebben de spelers ook een aparte app. Daar kunnen we allerlei situaties op onze telefoon terugzien, analyseren. Alles om beter te worden.’’

Want het verschil tussen winnen en verliezen is soms minimaal. In Duitsland knokt Inter voor iets tastbaars na een apart seizoen. De ploeg werd tweede achter Juventus in de Serie A en tegen Napoli ging het kopje onder in de halve finale van het bekertoernooi. ,,Ik ben redelijk tevreden over dit seizoen, maar het kan tegen Sjachtar wel veel mooier worden’’, zegt De Vrij.

Stefan de Vrij in duel met Kai Havertz.