De Vrij met Inter weer stap dichter bij titel, supertackle van De Ligt redt Juve

Juventus en Napoli stonden vanavond eindelijk tegenover elkaar in Turijn. De wedstrijd had eigenlijk op 5 oktober al gespeeld moeten worden, maar ging toen niet door vanwege mogelijke coronabesmettingen bij Napoli. Die club reisde toen niet af naar Turijn en kreeg daarvoor eerst drie punten in mindering, maar die beslissing werd in hoger beroep nog teruggedraaid. Het duurde daarna lang voor er een datum werd gevonden voor dit inhaalduel, maar vanavond was het dan eindelijk zover.



Cristiano Ronaldo had na een paar minuten al de 1-0 kunnen maken, maar liet een enorme kopkans liggen. Op aangeven van rechtsbuiten Federico Chiesa schoot de 36-jarige Portugees in de dertiende minuut alsnog de 1-0 binnen. Via invaller Paulo Dybala werd het in de 73ste minuut 2-0. De Argentijnse linkspoot maakte zijn eerste minuten sinds 10 januari, toen hij een knieblessure opliep.