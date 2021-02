De Vrij na zege op rivaal Milan op weg naar eerste echte kroon

Door Tim Reedijk



De wissel van Zlatan Ibrahimovic een kwartier voor tijd was veelzeggend. Alle hoop op een remontada-achtig scenario in de Derby della Madonnina was allang vervlogen; de 39-jarige spits kon maar beter wat rust pakken voor de volgende duels. De Zweed greep geen hoofdrol en dat had óók te maken met de uiterst soevereine Stefan de Vrij (29), leider van de verdediging van Internazionale.



Het regende blauw-zwarte hartjes onder de foto die hij na afloop op social media zette, met de veelzeggende tekst ‘il Derby è nostro’; de derby is van ons. De Vrij speelde, zoals zo vaak, oerdegelijk. Hij straalde rust uit, las het spel goed, passte zuiver. Vorig jaar werd de in Ouderkerk aan den IJssel geboren international al uitgeroepen tot beste verdediger van de competitie. Onbetwist is hij, in het systeem van trainer Antonio Conte.