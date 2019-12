De Vrij verovert met Inter koppositie na zege op SPAL

Lautaro Martinez was in Milaan opnieuw de grote man bij Inter. De 22-jarige Argentijn zorgde er met zijn zevende en achtste goal van het seizoen voor dat titelkandidaat met een comfortabele 2-0 voorsprong kon gaan rusten. In de tweede helft kwam SPAL via Mattia Valoti nog wel terug op 2-1. Maar verder liet de thuisclub, met De Vrij opnieuw in de basis, het niet komen.