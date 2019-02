De wedstrijden om dit weekend naar uit te kijken

De selectie van Liverpool verblijft al een aantal dagen in Marbella en dat is niet zomaar, want de Premier League ligt dit weekend en de ploeg van Jürgen Klopp ligt al uit de FA Cup. Bij de laatste zestien clubs zitten slechts zeven clubs uit de Premier League, dat voor veel clubs duidelijk de prioriteit heeft boven de oudste beker ter wereld. In de achtste finale speelt Manchester City zaterdagavond (18.30 uur) uit bij Newport County, de nummer vijftien van de League Two. De club uit Wales won in de vorige rondes knap van Leicester City en Middlesbrough. Andere leuke affiches dit weekend zijn Queens Park Rangers - Watford (vanavond) en Wimbledon - Millwall (zaterdagmiddag). De grote kraker in deze ronde is maandagavond (20.30 uur) pas: Chelsea - Manchester United op Stamford Bridge.