De wereld kijkt mee over de schouders van ‘vrouwenmishandelaar’ Ryan Giggs

Sarina Wiegman en Lionesses gehuldigd op Trafalgar Square in Londen: ‘Dit is een iconisch moment’

Bondscoach Sarina Wiegman en de Engelse voetbalsters worden maandagmiddag gehuldigd op Trafalgar Square in Londen. Op dat plein in de Engelse hoofdstad is plek voor maximaal 7000 bezoekers. Zij mogen gratis naar binnen en kunnen aan het begin van de middag de ‘Lionesses’ toejuichen. De BBC zendt de huldiging live uit.

1 augustus