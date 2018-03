De ziel van een stadion is niet te vangen in cijfers

ColumnColumnist Sjoerd Mossou weet dat de ziel van een club, van een voetbalstadion, niet te vangen is in cijfers, in woorden, zelfs niet in foto’s of beelden.

Boca Juniors tegen Tigre was halverwege de tweede helft, toen vlak achter ons, op het dak van de immens hoge tribune, een pasgeboren baby’tje werd verschoond. De moeder leunde tegen de betonnen achterwand. Pal achter haar kon je Buenos Aires zien liggen, de havens, de wijk La Boca, het verkeer, de huizen.



Alles wat ze over La Bombonera zeggen, is waar. Het is - met enige afstand - het mooiste, meest imposante en meest fascinerende voetbalstadion ter wereld. Klassiek bucketlist-werk voor iedere voetballiefhebber. Dat zit hem in zo oneindig veel dingen, dat het moeilijk te duiden is waar die magie precies begint, en waar die eindigt.

La Bombonera is volledig vergroeid met zijn mensen, met de omgeving. Het is een haast organisch geheel van beton, tranen, liefde, kleur, sociaal geluk, sentiment, voetbal, gezang, kabaal. Het is zoiets als het leven zelf.

Zelfs het menselijk tekort is schitterend gevangen in het stadion. La Bombonera is op een unieke manier asymmetrisch, mede omdat één van de lange zijden te dicht op de huizen ligt aan de Calle Dr. Del Valle Iberlucea. De tribune is als een soort rare muur recht omhoog gebouwd.



La Bombonera is zo pragmatisch uitgebouwd en tussentijds aangepast, dat je er het vergaan van de tijd in kunt herkennen. Het is een wirwar van geïmproviseerde hoekjes, onnavolgbare gangsystemen, aangebouwde tribunedelen. Nieuw en oud lopen er kriskras door elkaar.

De buurt is gevaarlijk en aandoenlijk mooi tegelijk. Alles is geelblauw geverfd. Op de stoep van de huizen wordt gebarbecued, snoep verkocht, gedeald, gedronken. Kinderen op driewielers fietsen er tussen de mensenmenigte door.

Boca Juniors is de grootste club van Zuid-Amerika, maar het koestert, misschien soms onbewust, waar het vandaan komt en wat het voor de mensen betekent. Een symbool van en voor de armen.

Quote Dat La Bombonera ooit plaats moet maken voor een nieuw stadion, is ondenkbaar. Sjoerd Mossou In de winkeltjes pal naast het stadion, op letterlijk tien meter van de officiële fanshop, wemelt het van de nepshirtjes, van de officieuze, zelf gefabriceerde merchandise. Er is geen commercieel manager of politieagent die dat tegenhoudt.



Kaartjes - bescheiden geprijsd - zijn uitsluitend te krijgen door leden en familie van leden. De louche doorverkoop van tickets is een wereldje op zichzelf geworden, waar tal van mensen een graantje van meepikken. Die illegaliteit wordt gedoogd, want Boca is van niemand, en tegelijk juist van iedereen.



Dat La Bombonera ooit plaats moet maken voor een nieuw stadion, is ondenkbaar. De keren dat het werd geopperd, leidde dat tot zo onnoemelijk veel opstand, dat de Kuip-discussie er totaal bij verbleekte.

Wat helpt: in het Zuid-Amerikaanse voetbal heeft Boca Juniors veel meer stadioninkomsten dan haast elke andere club, iets wat een vergelijking met Europa - of met de Kuip - zinloos maakt.

Toch valt er iets belangrijks te leren van La Bombonera en Boca Juniors. Namelijk dat de ziel van een club, van een voetbalstadion, niet te vangen is in cijfers, in woorden, zelfs niet in foto’s of beelden. Het is, om met de Argentijnen zelf te spreken, ‘un sentimiento inexplicable’.

