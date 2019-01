Debutant Hoever (16) met Liverpool uitgeschakeld in FA Cup

De voormalige Ajacied mocht al in de zesde minuut invallen, voor de geblesseerde Dejan Lovren. Met 16 jaar en 354 dagen is hij nu de op twee na jongste debutant ooit voor Liverpool in alle competities. Hoever speelde zeker niet onverdienstelijk en kon aan de mislukking in Wolverhampton weinig doen.



Voor Liverpool was het de tweede zware domper in vijf dagen. Afgelopen donderdag ging de ploeg van trainer Jürgen Klopp met 2-1 onderuit bij Manchester City. Dat was de eerste competitienederlaag voor de ‘Reds’.