Debutant Kjell Scherpen wordt bezongen tijdens ‘top performance’ en hoopt op verhuur bij Brighton

Davy Pröpper stopt met voetballen en levert zijn contract bij PSV in: ‘Voel met niet comforta­bel in de voetbalcul­tuur’

De voetbalcarrière van Davy Pröpper zit erop, zo heeft de PSV'er zijn club begin deze week laten weten. De 30-jarige middenvelder stopt per direct met voetballen en levert zijn nog anderhalf jaar durende contract in. De 19-voudig international wil zich voorlopig op andere dingen in het leven gaan richten. Hij kwam de afgelopen zes maanden tot de conclusie dat hij op dit moment klaar is in het topvoetbal.

4 januari