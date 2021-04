Degradatiestreep komt voor Gouweleeuw en Augsburg in zicht na nederlaag tegen concurrent

Boze Memphis haalt uit naar arbiter Frappart: ‘Dit is oneerlijk’

22 april Memphis Depay is niet bepaald te spreken over het optreden van arbiter Stéphanie Frappart gisteravond in het bekerduel tussen Olympique Lyon en AS Monaco (0-2). ,,Ik kan er met mijn hoofd niet bij”, aldus de Lyon-aanvaller op twitter.