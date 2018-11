Démbéle helpt Barcelona vlak voor tijd aan gelijkspel bij Atlético

Diego Costa leek de gevierde man te worden, toen hij na 77 minuten de bal uit en corner van Antoine Griezmann tegen de touwen kopte. Marc-Andre ter Stegen leek nog bij de inzet van de spits te komen, maar werd uiteindelijk toch verschalkt. Het was de elfde competitiewedstrijd op rij dat de Duitse goalie zijn doel niet schoon wist te houden en de eerste treffer in 9 maanden voor de spits in competitieverband.



Het bleek niet genoeg voor de ploeg van Diego Simeone, die in de competitie nog nooit heeft weten te winnen van Barcelona. Vlak voor het ingaan van de 4 minuten blessuretijd was daar Ousmane Dembélé, die nog geen 10 minuten in het veld stond. Juist Dembélé, die deze week zo onder vuur lag vanwege disciplinaire redenen.



De puntendeling betekent dat beide ploegen slechts één punt uitlopen op de concurrentie, waaronder Real Madrid, dat vanmiddag kansloos verloor van Eibar (3-0). Sevilla komt morgen in actie. Tegen Real Valladolid kan de ploeg van Quincy Promes de leiding grijpen in de Spaanse Liga.