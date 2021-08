Denis Law zesde United-legende met dementie: ‘Ik wil open zijn over mijn toestand’

,,Ik ben op het punt dat ik voel dat ik open wil zijn over mijn toestand”, aldus Law in een statement op de website van Manchester United. ,,Ik heb de diagnose ‘gemengde dementie’ gekregen, wat meer dan één type dementie is, in mijn geval is dit de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie. De tijd is gekomen om dit frontaal aan te pakken.”



Eind vorig jaar werd al bekend dat Bobby Charlton dementeert. Nobby Stiles, Tony Dunne, Bill Foulkes en David Herd overleden al door Alzheimer. Al deze spelers wonnen in 1968 de Europa Cup I met Manchester United door Benfica te verslaan op Wembley.

In Engeland is al langer discussie over de mogelijke invloed van koppen op dementie. Met steun van de FA voeren de universiteiten van Londen en Nottingham momenteel een onderzoek uit naar een mogelijk verband. De Engelse voetbalbond (FA) heeft voor dit seizoen nieuwe richtlijnen uitgevaardigd om de schadelijke gevolgen van kopballen bij profvoetballers te beperken. In een verklaring laat de FA weten dat er ‘niet meer dan tien kopballen per speler mogen worden uitgevoerd in een trainingsweek’.

Law maakte in de periode tussen 1962 en 1973 liefst 237 doelpunten in 404 wedstrijden voor Manchester United en kreeg als bijnaam ‘The King’. Law sloot zijn carrière af met een tweede periode bij Manchester City. Voor de Schotse ploeg kwam Law tot 30 treffers in 55 duels. Daarmee is hij gedeeld topscorer.

Volledig scherm Denis Law. © Action Images