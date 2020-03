Dennis van Wijk na zeven duels ontslagen bij Oostende

Keane over blunderen­de De Gea: ‘Ik had hem vermoord’

10:34 Roy Keane keek gisteren met stijgende verbazing naar de blunderende David de Gea. De Spaanse doelman van Manchester United ging na drie minuten al vreselijk in de fout in het uitduel met Everton. ,,Ik had hem vermoord", zegt de oud-speler van Manchester United.