Denzel Dumfries lacht het laatst: 10 jaar geleden nog amateur nu met Inter in Champions League-finale

Foto's Zo ziet het graf van de Braziliaan­se voetballe­gen­de Pelé eruit

Het praalgraf van de in december overleden voetballegende Pelé is nu te bezoeken voor het publiek. Iedere dag kunnen vanaf nu zestig mensen naar het graf, dat is gelegen op de Ecumenical Memorial-begraafplaats in het Braziliaanse Santos. Dat is op minder dan een kilometer van het stadion waar Pelé grote successen vierde.