Depay en Tete krijgen na dit seizoen nieuwe trainer

Nog altijd geen tegengoal Moura met hattrick grote man bij ruime zege Spurs op Hudders­field

15:45 Ook in het derde duel in het nieuwe stadion heeft Tottenham Hotspur geen tegengoal hoeven incasseren. Het reeds gedegradeerde Huddersfield Town had weinig in te brengen: 4-0. Lucas Moura was de grote man bij de Spurs. Hij maakte een hattrick.