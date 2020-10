Depay scoort tegen Monaco en toont boodschap voor Van Dijk

Van Dijk scheurde vorige week zaterdag zijn kruisband af in de Merseyside-derby tussen Everton en Liverpool, waarmee dit seizoen waarschijnlijk in een klap voorbij was voor de 29-jarige verdediger uit Breda. Depay kreeg op 15 december 2019 ook te maken met die blessure, waarna hij in Rome werd geopereerd en zijn fans via social media bijna dagelijks meenam in zijn hersteltraject. Depay herstelde snel en was zodoende nog belangrijk in de Champions League, onder meer met een Panenka-penalty tegen Juventus op 7 augustus.



Bij rust stond Olympique Lyon al met 4-0 voor tegen AS Monaco, nadat spits Karl Toko Ekambi twee keer scoorde en middenvelder Houssem Aouar een penalty benutte in de laatste tien minuten van de eerste helft. Lyon begon de wedstrijd op een twaalfde plaats in de Ligue 1, nadat vier van de eerste zeven wedstrijd in een gelijkspel waren geëindigd.