Derby van Istanboel zonder doelpunten

Aanvaller Ryan Babel speelde de hele wedstrijd bij Galatasaray, waarbij Ryan Donk op de bank bleef. Bij Fenerbahçe ontbrak Ferdi Kadioglu (ex-NEC) in de selectie. Deniz Türüc, oud-speler van Go Ahead Eagles, kwam direct na rust in het veld. Hij werd in de blessuretijd weer gewisseld door trainer Ersun Yanal. Ook in de 10 minuten toegevoegde tijd werd niet gescoord.



Fenerbahçe staat in de Turkse competitie na zes wedstrijden op de tweede plaats met 11 punten, drie minder dan koploper Alanyaspor. Galatasaray neemt met 9 punten de vijfde plek in.