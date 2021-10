Derde doelman Kjell Scherpen heeft geen spijt van keuze voor Brighton: ‘Ik voel dat ik vooruit ga’

Neymar ziet WK in Qatar als zijn laatste: ‘Weet niet of ik het mentaal nog aankan’

10 oktober De Braziliaanse ster Neymar zegt dat het WK van volgend jaar in Qatar de laatste van zijn carrière zou kunnen zijn. ,,Man, ik denk dat het mijn laatste WK zal zijn”, zei Neymar. ,,Ik zie het als het laatste WK, omdat ik niet weet of ik mentaal in staat zal zijn om nog langer met voetbal bezig te zijn.’’