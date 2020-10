Derde gelijkspel in vier duels voor Pirlo bij Juventus

Juventus speelde eerder al gelijk tegen AS Roma (2-2) en vorige week bij Serie A-debutant Crotone (1-1). In de eerste speelronde werd er wel met 3-0 gewonnen van Sampdoria. Bij de uitslagen van Juventus staat ook een 3-0 zege op Napoli, maar dat was wel een ‘papieren zege’ omdat Napoli niet op kwam dagen in Turijn vanwege coronabesmettingen in de selectie. Napoli had zich echter niet op eigen initiatief moeten afmelden voor die wedstrijd en dus oordeelde de Italiaanse voetbalbond dat een reglementaire 3-0 de enige juiste oplossing was.



Hellas Verona kwam vanavond in het Allianz Stadium in Turijn na een uur spelen op voorsprong via invaller Andrea Favilli. De Zweedse aanvaller Dejan Kulusevski (20), nieuw bij Juventus nadat hij vorig seizoen bij Parma werd verkozen tot grootste talent in de Serie A, maakte in de 77ste minuut de 1-1 met een schot met links. In de blessuretijd kreeg Juventus via Paulo Dybala en Juan Cuadrado nog twee goede kansen op de 2-1, maar Hellas Verona-doelman Marco Silvestri pakte op knappe wijze nog een verdiend punt voor zijn team.