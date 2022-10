Derde nederlaag in oktober voor Van Bommel met Antwerp: koploper Genk loopt uit

Met videoRoyal Antwerp FC begon het seizoen met negen overwinningen op rij in de Belgische competitie, maar in oktober heeft de ploeg van trainer Mark van Bommel inmiddels drie keer verloren. Antwerp verloor vanmiddag in het Bosuilstadion met 1-3 van koploper Racing Genk, dat nu vier punten meer heeft na veertien speelrondes.

Na negen overwinningen op rij in de eerste weken van het seizoen verloor Antwerp op zondag 2 oktober voor het eerst, met 2-1 bij KV Kortrijk. Vorige week ging Antwerp met 3-0 onderuit bij Standard Luik, een uitslag die al na negen minuten op het scorebord stond. Vandaag volgde de derde nederlaag in een maand. In het Bosuilstadion, waar Antwerp tussendoor nog wel won van STVV (2-0) en KV Oostende (3-0), was Racing Genk met 1-3 te sterk.



Via Bryan Heynen werd het na dertien minuten al 0-1 voor het team van Wouter Vrancken, die afgelopen zomer vertrok bij KV Mechelen, waar hij werd opgevolgd door de vorige week ontslagen Danny Buijs. Via spits Paul Onuachu werd het in de 33ste minuut ook 0-2. Vincent Janssen bracht drie minuten voor rust de spanning terug met zijn achtste competitiegoal, maar na rust slaagde Antwerp er niet in gelijk te maken. Met zijn tweede treffer van de middag en ook zijn achtste van het seizoen zorgde Onuachu in de 77ste minuut voor de beslissing. Mike Trésor Ndayishimiye (ex-NEC) gaf de assist bij de drie goals en tilde zijn totaal daarmee al naar elf, naast de vijf goals die hij al maakte.

Van Bommel had basisplaatsen voor de Nederlanders Calvin Stengs, Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen, de drie Nederlanders die Marc Overmars afgelopen zomer naar Antwerpen haalde. De laatste twee werden een kwartier voor tijd naar de kant gehaald, Stengs werd in de 86ste minuut nog gewisseld. Antwerp deed het vandaag zonder Radja Nainggolan. De ervaren middenvelder is door Van Bommel tijdelijk uit de selectie gezet nadat hij vorige week voor de uitwedstrijd bij Standard Luik aan het vapen was in de dug-out.

Antwerp speelt volgende week zondag de uitwedstrijd bij nummer dertien Charleroi, een week later komt de huidige nummer twaalf Anderlecht op bezoek in het Bosuilstadion. De clubs in de Jupiler Pro League leveren na 34 speelrondes de helft van hun punten in, waarna de bovenste vier clubs in de play-offs nog om de landstitel strijden. Vier punten onder nummer twee Antwerp en acht punten onder Genk staan titelverdediger Club Brugge en Royale Union Saint-Gilloise, die zaterdagavond met 2-2 gelijkspeelden in Brussel.

Volledig scherm Vincent Janssen maakte kort voor rust de 2-1 namens Royal Antwerp. © BELGA