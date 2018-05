Deschamps: Frankrijk geen favoriet op WK

Op het EK van 2016 in eigen land verloor Frankrijk in de finale van Portugal. ,,Sindsdien hebben we nog verder verjongd en een nieuw elftal opgebouwd'', aldus Deschamps. ,,We hebben ook goed gepresteerd in de kwalificatie. Maar vergeet niet dat veel spelers straks hun debuut maken op een WK. Ons eerste doel is groepswinnaar worden. Als dat lukt gaan we met veel zelfvertrouwen de achtste finales in.''