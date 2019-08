Dest kan ondanks oproep VS nog kiezen voor Oranje

Cocu met Derby pijnlijk onderuit in Carabao Cup

27 augustus Na een prima start is trainer Phillip Cocu het met Derby County even helemaal kwijt. In de tweede ronde van de strijd om de Carabao Cup gingen The Rams vanavond pijnlijk onderuit in de derby tegen Nottingham Forest. Het werd 3-0 in de City Ground van Nottingham, dat op slechts een twintigtal kilometer van Derby ligt.