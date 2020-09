Deze 17 Nederlanders hopen zich (net als PSV) te plaatsen voor de Europese groepsfases

PSV hoopt zich komende donderdag in navolging van Ajax, AZ en Feyenoord te plaatsen voor Europees voetbal, als het op bezoek gaat bij het Noorse Rosenborg. Maar het zijn niet alleen de Eindhovenaren die de Nederlandse eer deze Europese week hoog houden.

Nog altijd mag Tonny Vilhena dromen van een ontmoeting met Lionel Messi, Robert Lewandowski of Dusan Tadic. Met FC Krasnodar neemt de voormalig Feyenoorder het morgenavond op tegen het Griekse PAOK Saloniki. De middenvelder zal plaatsing voor de Champions League hoog op zijn verlanglijstje hebben staan, om in beeld te komen van Oranje-bondscoach Frank de Boer. Daarvoor dient hij eerst langs het PAOK van Diego Biseswar te gaan, wiens pad Vilhena bij Feyenoord nipt misliep.

Vanavond kan het tweetal een voorbeeld nemen aan Jordan Botaka. De ex-aanvaller van Excelsior bidt met KAA Gent voor comeback tegen AZ-beul Dinamo Kiev, dat vorige week met 1-2 te sterk was voor Botaka en co. Mochten de Belgen tekort komen, plaatsen zij zich automatisch voor de groepsfase voor de Europa League. Voor internationals Wout Weghorst en Steven Bergwijn is dat nog geen vanzelfsprekendheid. Met Wolfsburg en Tottenham Hotspur dienen zij donderdagavond eerst respectievelijk AEK Athene en Maccabi Haifa uit te schakelen.

Volledig scherm Jordan Botaka. © BELGA

Ook naam- en landgenoten Ryan Babel en Ryan Donk moeten nog altijd de donderdagavonden voor komend seizoen vrijhouden, nu Galatasaray als laatste horde Rangers treft. Die ploeg was vorige week veel te sterk voor Willem II (0-4). Elvis Manu (Ludogorets), Furdjel Narsingh (Ararat-Armenia), Jeremie Frimpong (Celtic) en Mickey van der Hart (Lech Poznan) hopen dit seizoen eveneens de Europa League-schijnwerpers te vangen.

Bij Hapoel Beer Sheva staan twee minder bekende Nederlanders onder contact. Voormalig Ajax-jeugdexponent Elton Acolatse zocht zijn heil begin dit jaar in Israël, waar hij in de kleedkamer Nederlands kan spreken met David Keltjens. De Israëlische international heeft een Nederlandse vader. Ook voer voor voetbalquizjes: welke 22-jarige aanvaller hoopt dit jaar zijn Europese debuut te maken bij Sporting Portugal? De stap naar de hoofdmacht zette ex-Ajacied Mees de Wit al, het is nu nog wachten op zijn vuurdoop.

Volledig scherm Mees de Wit (links) in het shirt van Jong Ajax. © BSR AGENCY

Bij het FC Basel van halve Nederlander Jesper van der Werff is alle hoop gevestigd op Ricky van Wolfswinkel, die de Zwitsers met een goal aan een zege op CSKA Sofia moet helpen. Daar hoopt voormalig Excelsior-verdediger Jürgen Mattheij een stokje voor te steken. Yanick Wildschut kan dat Nederlandse onderonsje in ieder geval voor de televisie kijken. De buitenspeler van Maccabi Haifa is geblesseerd en kan alleen maar duimen voor zijn zeventien landgenoten.

Volledig scherm Ricky van Wolfswinkel. © BSR Agency