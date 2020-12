Deze records sneuvelden tijdens de pandemie

29 spelers

Als Roger Schmidt dit seizoen niks zou winnen met PSV, houdt hij toch nog iets over aan zijn eerste jaar in Nederland. Sinds afgelopen zondag is Schmidt de eerste trainer ooit die 29 spelers gebruikte in de eerste tien speelronden van een eredivisieseizoen. Elk duel bracht de ­Duitser al wel één of meer nieuwe namen in zijn elftal. Van Mario Götze tot Richard Ledez­ma, van Yvon Mvogo tot Mathias Kjølø.



Schmidt heeft het record overgenomen van Frank de Boer. Die gebruikte in 2012 eens 26 voetballers in de eerste maanden van een seizoen bij Ajax. Ook competitiebreed wordt er meer geput uit de volledi­ge selecties. Gemiddeld bijna twee spelers méér per club kregen al minuten. Met 412 man is voor het eerst de grens van 400 gepasseerd.