Deze topspelers dreigen transfervrij de deur uit te lopen

FC Aflopend ContractNu de transfermarkt is gesloten moeten clubs aan de slag om de aflopende contracten van hun toppers te verlengen. Alleen zo kan nog worden voorkomen dat zij deze zomer transfervrij de deur uitlopen. In het basisteam van FC Aflopend Contract zijn drie Nederlanders opgenomen. Een overzicht van de topspelers in de Europese competities die deze zomer mogelijk gratis de deur uit lopen.

Gianluigi Donnarumma

Doelman Gianluigi Donnarumma (21) is met AC Milan bezig aan een uitstekend seizoen, met de koppositie als gevolg. Het zal niet alleen hosanna zijn in het San Siro. De Italiaanse sluitpost heeft zijn contract nog steeds niet verlengd bij de club waar hij op zijn zestiende debuteerde. Hier groeide hij uit tot misschien wel het grootste keeperstalent van Europa. Wellicht dat een kampioenschap helpt om die krabbel te zetten. De keeper gaf al aan graag langer in Milaan te willen blijven, maar zou volgens de geruchten azen op een hoger salaris.

Sergio Ramos

Real Madrid-aanvoerder Sergio Ramos is ook in het bezit van een aflopend contract en heeft nog geen overeenkomst bereikt met de clubleiding van de Koninklijke. De club kan zijn contract met slechts één jaar verlengen, de verdediger wil graag nog twee seizoenen blijven. Een vertrek uit zijn geliefde Madrid dreigt voor de Spanjaard als hij geen deel van zijn salaris inlevert. De 34-jarige Ramos speelt al sinds 2005 in de Spaanse hoofdstad en zou volgens de geruchten wel oren hebben in een transfer naar Manchester United.

Jérôme Boateng

Onder trainer Hansi Flick is Jérôme Boateng weer helemaal opgeleefd bij Bayern München, als vaste kracht in het basisteam. Dat vertrouwen heeft zich nog niet uitbetaald; een handtekening voor de verlenging van zijn contract ontbreekt nog altijd. De 32-jarige verdediger speelt al sinds 2011 in de Alianz Arena. Volgens het Duitse Sport 1 vinden er in maart gesprekken plaats tussen Bayern en de voormalig international.

David Alaba

De partner van Boateng in het hart van de defensie is David Alaba. Naar verwachting tekent de Oostenrijker geen nieuwe overeenkomst bij de Zuid-Duitsers. Real Madrid en ook Manchester City zouden verregaande interesse in de verdediger hebben. Het Spaanse Marca weet dat Alaba al een contract voor vier jaar heeft getekend bij de Koninklijke en zelfs al medisch is gekeurd in Madrid. De reden dat Bayern hem laat gaan: de forse salariseisen volgens Duitse media.

Patrick van Aanholt

Oranje-international Patrick van Aanholt beschikt bij Crystal Palace ook over een verbintenis die afloopt. De verdediger, die in de eredivisie voor Vitesse speelde, raast sinds 2017 over de linkerflank in Londen. De 30-jarige vleugelverdediger werd vorige week in de Engelse media in verband gebracht met Arsenal. Tot een overgang kwam het niet. Misschien komt het komende zomer wel tot een akkoord, als hij transfervrij de deur uit loopt, want de gesprekken liepen volgens Engelse media vast. Voor zijn overstap naar Palace speelde hij met Sunderland al drie jaar in de Premier League.

Patrick van Aanholt maakte 14 doelpunten in 123 wedstrijden voor Crystal Palace.

Luka Modric

De tweede speler van Real Madrid die deze zomer gratis de deur uit dreigt te lopen, is Luka Modric. De winnaar van de Gouden Bal (2018) was een van de belangrijkste spelers tijdens de vier gewonnen Champions League-bekers van de Madrilenen. Ondanks zijn rol is de 35-jarige Kroaat nog niet tot een akkoord gekomen met de clubleiding om zijn verbintenis te verlengen. Modric speelt onder trainer Zinedine Zidane in de basis.

Georginio Wijnaldum

Tot nu toe heeft Georginio Wijnaldum nog weinig losgelaten of hij een langer verblijf op Anfield ziet zitten. Liverpool maakte in de zomer van 2016 30 miljoen euro over aan Newcastle United. Dat betaalde zich uit. Wijnaldum speelde tot nu toe 216 wedstrijden voor de Reds, waarin hij 22 keer scoorde. Liverpool won met hem op het middenveld de Champions League én Premier League. Volgens de geruchten zou voormalig bondscoach Ronald Koeman hem graag naar FC Barcelona halen.

Georginio Wijnaldum maakte dit seizoen twee doelpunten in 21 competitiewedstrijden.

Ángel Di María

Ángel Di María is bezig aan zijn zesde seizoen bij PSG. De linkspoot werd in 2015 voor ruim 60 miljoen euro overgenomen van Manchester United. De Argentijnse vleugelspeler vertolkt een belangrijke rol bij de Parijzenaren. Di María was in 244 wedstrijden bij 188 doelpunten betrokken (86 goals, 102 assists). Onder landgenoot Mauricio Pochettino, die sinds begin deze maand de dienst uitmaakt in Parijs, is hij basisspeler. De 32-jarige aanvaller zou volgens de Franse sportkrant L’Equipe in de belangstelling staan van Tottenham Hotspur. Bij PSG zou hij alleen een nieuw contract kunnen tekenen voor een lager salaris.

Lionel Messi

Lionel Messi is de speler over wie de laatste maanden het meeste is geschreven. De Argentijns ster wilde afgelopen zomer al weg bij Barcelona, maar de Catalanen hielden hem aan de afkoopclausule van 700 miljoen euro. De vraag is alleen welke club het astronomische salaris van de Argentijn, dat afgelopen week uitlekte, wil en kan betalen. Een hereniging met Pep Guardiola bij Manchester City behoort tot de mogelijkheden.

Zlatan Ibrahimovic

Sinds de komst van Zlatan Ibrahimovic bij AC Milan bloeit de I Rossoneri weer als vanouds. AC Milan staat bovenaan in de Serie A en daar heeft de Zweed een ongekend aandeel in. Ondanks dat Ibrahimovic volgend jaar veertig wordt, gaf hij al aan te willen verlengen. ,,Zolang ik mij goed voel, ga ik door”, aldus de spits die dit seizoen al twaalf doelpunten maakte. Sinds zijn komst in januari 2020 presteert Zlatan waanzinnig. Hij was in 35 wedstrijden betrokken bij 32 doelpunten (25 goals en 7 assists).

Memphis Depay

Ook Memphis Depay beschikt over een aflopend contract bij Olympique Lyon. De Oranje-international speelt nu ruim vier jaar in Frankrijk en heeft bij de Fransen uitstekend gepresteerd. Hij staat al lange tijd in de belangstelling van het FC Barcelona van Ronald Koeman, die samen een zeer succesvolle periode kenden in het Nederlands elftal. De aanvaller gaf onlangs aan gelukkig te zijn bij Lyon. Het is afwachten of Barcelona het geld heeft om het salaris van Depay te betalen, want de club staat onder curatele en moet eerst verkopen om spelers aan te trekken.

Memphis Depay staat met Olympique Lyon aan kop in de Ligue 1.

Bank

De volgende topspelers beschikken ook over een aflopend contract:



Jetro Willems (Eintracht Frankfurt)

Sergio Agüero (Manchester City)

Eric García (Manchester City)

Edinson Cavani (Manchester United)

Julian Draxler (PSG)

Juan Bernat (PSG)

Javi Martinez (Bayern München)

Hakan Calhanoglu (AC Milan)

Lucas Vázquez (Real Madrid)

