Deze voetbalduels in Europa gaan vandaag wél door

Storm Ciara heeft een flink deel van het voetbalprogramma in Europa weggeblazen. In een aantal landen kan vandaag nog wel gewoon worden gespeeld. Een overzicht van de belangrijkste competities.

Engeland

Het stadion van Manchester City en dat van Sheffield United liggen op een goed uur van elkaar verwijderd, maar waar ze bij de eerste club al een streep hebben gezet door de wedstrijd tegen West Ham van 17.30 uur, gaan ze 60 kilometer verderop straks gewoon voetballen. Sheffield United, de verrassende nummer 6 van de Premier League ontvangt Bournemouth, dat zestiende staat.



15.00 uur:

Sheffield United - Bournemouth

Duitsland

Ciara luistert in Duitsland naar de naam Sabine, maar waait er in sommige delen van het land net zo hard. Vlak over de grens met Nederland is het voor 15.30 uur geplande duel Borussia Mönchengladbach – FC Köln afgelast. In het zuiden van Duitsland zijn minder problemen. De topper tussen koploper Bayern München en naaste belager RB Leipzig kan vooralsnog gewoon door.



18.00 uur:

Bayern München – RB Leipzig

Volledig scherm Bayern München kwam uit bij Leipzig dit seizoen niet verder dan 1-1. Robert Lewandowski scoorde vanaf de strafschopstip. © BSR Agency

Spanje

De liefhebbers van La Liga komen vandaag als vanouds aan hun trekken. In Barcelona zijn ze al begonnen aan de voetbalzondag: Het duel tussen Espanyol en Mallorca is het begin van een lange voetbaldag waarop de beide topclubs – Real Madrid en Barcelona – vandaag nog in actie komen. Hetzelfde geldt voor het Sevilla van Luuk de Jong.

12.00 uur:

Espanyol – Mallorca

14.00 uur:

Real Sociedad – Athletic Bilbao

16.00 uur:

Osasuna – Real Madrid

18.30 uur:

Celta de Vigo – Sevilla

21.00 uur:

Real Betis - Barcelona

Volledig scherm Frenkie de Jong speelt vanavond met Barcelona tegen Real Betis. © AP

Italië

Net als in Spanje hebben ze in Italië geen last van de storm. In de Serie A wordt de hele dag gewoon gevoetbald. De absolute kraker van deze zondag is de derby tussen Inter en AC Milan. De thuisclub met Stefan de Vrij kan bij winst op Zlatan en co op gelijke hoogte komen met koploper Juventus, die gisteren verrassend met 2-1 verloor bij Hellas Verona.

12.30 uur:

SPAL – Sassuolo

15.00 uur:

Udinese – Brescia

Genoa – Cagliari

Napoli – Lecce

18.00 uur:

Parma – Lazio

20.45 uur:

Internazionale – AC Milan

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic, hier juichend in een derby 2012, is weer terug in Milaan. © AP

Frankrijk

Geen voetbal vandaag in België, maar in buurland Frankrijk wordt er gewoon gespeeld. In Ligue 1 staan drie wedstrijden op het programma.

15.00 uur:

Montpellier – Saint-Etienne

17.00 uur:

Strasbourg – Reims