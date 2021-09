Deze wedstrijden staan vandaag op het programma in de buitenlandse topcompetities

FC Barcelona heeft voor dit seizoen budget van 765 miljoen euro

17 september Het bestuur van FC Barcelona heeft vandaag een akkoord bereikt over een budget van 765 miljoen euro voor het lopende seizoen 2021-2022. De Catalaanse club meldde in een verklaring na afloop van de bestuursvergadering dat het fiscale jaar voor het seizoen 2020-2021 is afgesloten met een verlies van 481 miljoen euro.