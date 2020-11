Deze zes ploegen hebben zich al geplaatst voor de knock-outfase

Na vier speelronden kunnen zes ploegen gas terugnemen in de groepsfase van de Champions League. Zij weten namelijk nu al dat ze ook in 2021 van de partij zijn als er wordt gestreden om de eindzege.

Drie ploegen hebben na vier wedstrijden nog altijd de perfecte score te pakken en zijn daardoor niet meer te achterhalen door de poulegenoten. Regerend winnaar Bayern München, Manchester City en FC Barcelona zijn in de eerste weken van het Champions League-seizoen onverslaanbaar gebleken. Vooral de sterke prestaties van FC Barcelona zijn opmerkelijk te noemen. In de competitie bivakkeert Ronald Koeman met zijn ploeg in de grijze middenmoot, in de Champions League profileert het zich qua prestaties als de machtige club van weleer.

Misschien treft het na de jaarwisseling wel Hakim Ziyech. De linkspoot weet nu namelijk al dat hij ook na de winterstop actief zal zijn in het grootste clubtoernooi ter wereld, net als voormalig ploeggenoot Matthijs de Ligt. Chelsea is koploper, terwijl Juventus de tweede plaats bezet achter koploper Barça. ‘Concurrenten’ Lokomotiv Moskou en Dinamo Kiev pakten beide tot dusverre slechts een punt en kunnen daarmee niet meer in de buurt komen van de grootmachten.

Bekijk hier de samenvatting van het geplaatste FC Barcelona:

Ook het Sevilla van Luuk de Jong en Oussama Idrissi heeft zich als nummer twee in de poule al verzekerd van een plek bij de laatste zestien. Of Sevilla daar blij mee zal zijn, valt te betwijfelen. De laatste jaren eindigden de Spanjaarden bijna steevast als nummer drie in de groep, om vervolgens met de Europa League-trofee aan de haal te gaan. Dat deden de Spanjaarden de laatste tien jaar zesmaal.

Stunt

In groep B lijkt overigens de grootste stunt van het Champions League-seizoen in de maak. Met de topclubs Real Madrid en Inter leken de tickets al op voorhand verdeeld, maar na vier speelronden is het Borussia Mönchengladbach dat brutaal aan kop gaat in de poule. De Duitsers verzamelden acht punten. Real Madrid volgt op één punt, Inter heeft een achterstand van twee punten.

