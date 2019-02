Diego Godín werd vroeger allesbehalve gepamperd

Henk Fraser zal het er niet om doen. Maar zijn hartenkreet in AD Sportwereld over veel voetballers in Nederland die een ‘over-mijn-lijk-mentaliteit’ missen, kwam vrijwel gelijktijdig met weer een glansoptreden van Diego Godín.



Al had hij door drie stalen deuren tegelijk moeten breken, de captain van Atlético Madrid had het gedaan in de Champions League tegen Juventus. Net als de bloedhond die woensdagavond naast hem stond, landgenoot José Gimenez. Het was ‘The Eye of The Tiger’. Alles voor de zege. Dat straalde het granieten centrale verdedigingsduo. En er werd ook gewonnen: 2-0.