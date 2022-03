Diego Simeone is Cristiano Ronaldo nu de baas: Atlético Madrid naar kwartfinales Champions League

Cristiano Ronaldo maakte Diego Simeone het leven al vaak zuur, onder meer met zijn goals namens Real Madrid in de Champions League-finales tegen Atlético Madrid in 2014 en 2016. De inmiddels 37-jarige Portugees scoorde in het verleden al 25 keer tegen Atlético en maakte al vier hattricks tegen het team van Simeone, maar vanavond was de Argentijn de Portugees eindelijk eens de baas. Zaterdagavond schitterde Ronaldo nog met een hattrick tegen Tottenham Hotspur (3-2), maar vanavond kreeg hij geen bal op doel.



Ronaldo won de Champions League vier keer in zijn laatste vijf seizoenen bij Real Madrid, maar bij Juventus werd hij drie keer op rij vroeg uitgeschakeld (door Ajax, Olympique Lyon en FC Porto) vroeg uitgeschakeld. Ook bij Manchester United, waarmee hij in 2008 zijn eerste Champions League won, zit het Europese avontuur er nu al vroeg op. ‘Mister Champions League’ passeerde vanavond nog wel zijn oud-teamgenoot Iker Casillas als speler met de meeste minuten op dit podium. Ronaldo was al de speler met de meeste goals (141), assists (42) en wedstrijden (188) in de Champions League. Het is het tweede seizoen op rij dat Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, die vorige week al verloor met PSG, al in de achtste finales worden uitgeschakeld.

Manchester United zal voor het vijfde seizoen op rij geen prijs winnen, nadat de Engelse recordkampioen in 2017 onder José Mourinho nog de League Cup en Europa League (in finale tegen Ajax) won. Voor de ploeg van de Duitse coach Ralf Rangnick, die in de zomer weer zal vertrekken, rest in de laatste twee maanden van het seizoen nog slechts een strijd om de vierde plek in de Premier League. Met Arsenal, West Ham United, Wolves en Spurs heeft United nog vier geduchte concurrenten voor die belangrijke positie, omdat die recht geeft op deelname aan Champions League.

Atlético liet in de thuiswedstrijd vele kansen onbenut. Dit keer zorgde Manchester United in de eerste helft via Anthony Elanga en Bruno Fernandes, die was hersteld van het coronavirus, voor gevaar. De Sloveense doelman Jan Oblak, die vanavond ouderwets goed keepte, redde goed. Het elftal van trainer Diego Simeone sloeg zelf kort voor rust aan de andere kant wel toe. Na een goede voorzet van Antoine Griezmann kon de Braziliaanse linksback Renan Lodi de bal bij de tweede paal vrij inkoppen: 0-1.

Atlético Madrid hield na rust stand en dat ging nog vrij eenvoudig, hoewel United veel aan de bas. Manchester-trainer Ralf Rangnick bracht halverwege de tweede helft Marcus Rashford, Paul Pogba en Nemanja Matic in de ploeg. Daarna kwamen ook Edinson Cavani en Juan Mata nog voor Fred en Harry Maguire, maar ook deze aanvallende wissels hielpen niet. David de Gea, die in de openingsfase nog twee goede reddingen verrichte, ging in de 95ste minuut nog mee naar voren bij een corner. Ook die wanhoopsdaad kon United niet meer redden, waarna het publiek op Old Trafford zijn frustraties duidelijk liet merken. Eerst werd Diego Simeone met van alles bekogeld toen hij richting de spelerstunnel liep en daarna kregen de spelers van United een luid fluitconcert van de Stretford End, waar de fanatieke fans van de club staan.

