Directeur Galatasaray opent aanval op Ryan Donk: ‘We zijn zijn seksfeestjes beu’

Dort­mund-toptalent Moukoko (16) krijgt politie over de vloer na opsluiten ex-vrien­din

12 april Youssoufa Moukoko, het 16-jarige toptalent van Borussia Dortmund, is in opspraak geraakt nadat hij zijn ex-vriendin na een ruzie had opgesloten in zijn woning. De politie moest er aan te pas komen om de zeven jaar oudere Amelie uit haar benarde situatie te bevrijden, laat een woordvoerder van de politie weten aan het Duitse Bild.