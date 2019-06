‘Dirk Kuyt en Rob Jansen willen voetbalclub in Engeland kopen’

Aangehou­den man in onderzoek naar dood van Emiliano Sala, blijkt ‘spookpi­loot’ te zijn

19:17 De man die gisteren is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van voetballer Emiliano Sala is David Henderson. Hij is de piloot die oorspronkelijk het vliegtuigje over het Kanaal had moeten vliegen. De vraag waar het nu om draait, luidt: waarom zag Henderson af van zijn opdracht?