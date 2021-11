Dit is het programma van vanavond in de Europa en Conference League

Europa League

Groep A • 21.00 uur: Brøndby IF - Olympique Lyonnais • 21.00 uur: Rangers - Sparta Praag Groep B • 21.00 uur: AS Monaco - Real Sociedad • 21.00 uur: PSV - Sturm Graz Check hier de stand van zaken in de groep van PSV Groep C • 21.00 uur: Leicester City - Legia Warschau Al gespeeld: Spartak Moskou - Napoli 2-1 Groep D • 21.00 uur: Eintracht Frankfurt - Antwerp • 21.00 uur: Olympiakos - Fenerbahçe Groep E • 18.45 uur: Lokomotiv Moskou - SS Lazio • 18.45 uur: Galatasaray - Olympique Marseille Groep F • 18.45 uur: Rode Ster - Ludogorets • 18.45 uur: FC Midtjylland - SC Braga Groep G • 18.45 uur: Real Betis - Ferencváros • 18.45 uur: Bayer 04 Leverkusen - Celtic Groep H • 18.45 uur: Rapid Wien - West Ham United • 18.45 uur: Dinamo Zagreb - KRC Genk

Conference League

Groep A

• 18.45 uur: HJK Helsinki - FC Alashkert

• 21.00 uur: Maccabi Tel Aviv - LASK



Groep B

• 16.30 uur: FC Flora - Partizan Beograd

• 21.00 uur: Anorthosis Famagusta - KAA Gent



Groep C

• 21.00 uur: FK Bodø/Glimt - CSKA Sofia

• 21.00 uur: AS Roma - Zorja Loehansk



Groep D

• 21.00 uur: Randers FC - CFR 1907 Cluj

• 21.00 uur: FK Jablonec - AZ

Check hier de stand van zaken in de groep van AZ



Groep E

• 18.45 uur: Maccabi Haifa - 1. FC Union Berlin

• 18.45 uur: Slavia Praha - Feyenoord

Check hier de stand van zaken in de groep van Feyenoord



Groep F

• 18.45 uur: Lincoln Red Imps FC - FC København

• 18.45 uur: Slovan Bratislava - PAOK



Groep G

• 18.45 uur: NŠ Mura - Tottenham Hotspur

• 18.45 uur: Stade Rennais - Vitesse

Check hier de stand van zaken in de groep van Vitesse

Groep H

• 16.30 uur: FC Kairat - FC Basel

• 18.45 uur: Qarabag FK - Omonia Nicosia