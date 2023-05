Dit is het programma voor de halve finales van de Champions League

Samenvatting Dortmund walst over Wolfsburg heen, Malen pikt doelpunt mee

De titelstrijd in de Bundesliga blijft ongekend spannend. Borussia Dortmund won vanavond voor 81.000 toeschouwers in het Signal Iduna Park met 6-0 van VfL Wolfsburg en blijft daarmee in de nek hijgen van koploper Bayern München. Lees hier het wedstrijdverslag.