Dit is het thuisshirt waarin Frenkie de Jong volgend seizoen bij FC Barcelona speelt

De Jong is samen met onder anderen Gerard Piqué, Pedri en Antoine Griezmann een van de spelers die te zien is in het nieuwe FC Barcelona-shirt dat in samenwerking met Nike ontworpen is. De club laat weten dat het shirt optimaal gebruikt maakt van het clublogo. Zo is het kruis én de gestreepte Catalaanse vlag terug te vinden in het tenue.



Het shirt is vanaf morgen te koop in de webshop van FC Barcelona.