Dit is komend weekeinde de Nederlandse inbreng op de Europese velden

Bartomeu spreekt zich uit: over Koeman, het vertrek van Messi, grote schulden en de peperdure Griezmann

11:55 ,,Ik heb er altijd alles aan gedaan om Lionel Messi te behouden, mijn erfenis is helemaal niet zo rampzalig en de Super League is nog steeds een interessant project.” Dat zegt Josep Maria Bartomeu, voormalig president van Barça, in een uitgebreid interview met Sport. Daarin verdedigt hij Ronald Koeman en zijn gevoerde beleid van de laatste jaren.