Dit is waarom Eden Hazard bij Real debuteerde met rugnummer 50

Hazard maakte in de Champions Cup tegen Bayern München (3-1 verlies) zijn opwachting met nummer 50. De aanvaller liet zich inspireren door Neil Armstrong, die precies 50 jaar geleden, op 20 juli 1969, als eerste mens voet op de maan zette. Niet geheel toevallig ligt NASA’s ‘Space City’ op een kilometer of 30 van het stadion in Houston waar het duel tussen Real en Bayern werd afgewerkt.



Hazard aasde bij zijn transfer naar Madrid op nummer 10, dat momenteel aan Luka Modric toebehoort. De Kroaat wilde zijn rugnummer liever niet afstaan. Nummer 7, een andere optie voor Hazard, wordt gedragen door Mariano Diaz.



Voor de Spaanse competitie is nummer 50 in elk geval geen optie. La Liga Santander staat alleen nummers tussen 1 en 25 toe.