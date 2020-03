Dit is waarom Schalke – Bayern vanavond wordt gestaakt

Hoe groot is de kans dat Hopp het vanavond weer moet ontgelden?

Groot, want na het bizarre einde van Hoffenheim – Bayern München is de geest uit de fles bij de fanatiekste Duitse supporters. Het duel van afgelopen zaterdag werd vanwege beledigingen van Bayern-fans aan het adres van Hopp twee keer gestaakt waarna de spelers van de twee ploegen het laatste kwartier vol maakten door met elkaar een balletje te trappen. De unieke beelden gingen de wereld over, maar een dag na het statement van beide clubs werd Hopp alweer verketterd door de aanhang van Union Berlin. En gisteren was de miljardair bij Hannover 96 de Kop van Jut. Het wachten is op het volgende anti-Hopp spandoek.