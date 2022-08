‘Dit Liverpool kan een tijdvak kleuren zoals het Barça van Cruijff en het AC Milan van Sacchi’

Door Maarten Wijffels



Het seizoen 2021/2022 is net bezig als Arsène Wenger op een ochtend de training van Liverpool bezoekt. De topcoach in de 72-jarige Fransman komt weer tot leven zodra hij één voet op het gras zet. ‘Je zag hem op slag veranderen, het veld blijft toch zijn kantoor’, beschrijft Pepijn Lijnders in Intensity, een boek over Liverpool FC van binnenuit, dat donderdag in Engeland verscheen.