Dit zijn de drie genomineerden voor de UEFA-speler van het jaar

Bezema neemt het in de strijd om de titel op tegen twee Belgen, ploeggenoot Courtois en Manchester City-vormgever De Bruyne. De Franse aanvaller was de grote man achter het Champions League-succes van Real met vijftien treffers. Hij speelt al sinds 2009 in Madrid. Courtois is een gedegen concurrent. De Rode Duivel werd na de finale tegen Liverpool verkozen tot MVP na enkele briljante reddingen. De Bruyne werd voor de derde keer op rij genomineerd in de top 3. De Belg werd al gekozen tot beste speler van het afgelopen premier League-seizoen, nadat hij City naar de vierde titel in zeven seizoen had geleid.